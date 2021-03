Inter, Gagliardini: “Grande entusiasmo, ma manteniamo questa cattiveria” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “C’è sicuramente Grande entusiasmo, stiamo facendo bene. In questo inizio del girone di ritorno abbiamo affrontato avversari importanti, ottenendo risultati importanti. Dobbiamo continuare così, ragionando partita dopo partita perché è ancora lunga, mancano 12 gare”. Queste le parole di Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, dopo la vittoria contro l’Atalanta e in vista della sfida di domenica contro il Torino, che ha commentato il momento positivo che sta attraversando la squadra, reduce da sette vittorie consecutive in campionato. “È normale pensare allo Scudetto, dipende tutto da noi, ma dobbiamo andare avanti con la stessa cattiveria e la stessa fame. Se entreremo sempre in campo come stiamo facendo ultimamente, avremo maggiori possibilità di vittoria – ha proseguito ai microfoni di Sky ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) “C’è sicuramente, stiamo facendo bene. In questo inizio del girone di ritorno abbiamo affrontato avversari importanti, ottenendo risultati importanti. Dobbiamo continuare così, ragionando partita dopo partita perché è ancora lunga, mancano 12 gare”. Queste le parole di Roberto, centrocampista dell’, dopo la vittoria contro l’Atalanta e in vista della sfida di domenica contro il Torino, che ha commentato il momento positivo che sta attraversando la squadra, reduce da sette vittorie consecutive in campionato. “È normale pensare allo Scudetto, dipende tutto da noi, ma dobbiamo andare avanti con la stessae la stessa fame. Se entreremo sempre in campo come stiamo facendo ultimamente, avremo maggiori possibilità di vittoria – ha proseguito ai microfoni di Sky ...

