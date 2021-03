Insulti e percosse su bimbi di 3 anni | arrestata maestra nel Cuneese

(Di mercoledì 10 marzo 2021) . Il caso in una scuola dell’infanzia deldove ladi 57lavorava da pochi mesi dopo essere stata assunta come organico Covid. La donna infatti aveva avuto a inizio anno scolastico un contratto a tempo determinato e assegnata alla scuola dell’infanzia. La donna avrebbe usato abitualmente urla, ingiurie, minacce e persinosui piccoli tra i 3 e i 5di età. Unadi una scuola dell’infanzia è statanelle scorse ore dai carabinieri per violenze fisiche e verbali nei confronti dei piccoli alunni che a lei erano affidati: tutti piccoli tra i 3 e i 5di età. Il caso in una scuola dell’infanzia deldove ladi 57lavorava da pochi ...

L'insegnante li induceva, con urla, ingiurie, minacce e, in una "condizione di paura e di soggezione tali da rendere loro la frequenza delle lezioni intollerabile". Sospesa dall'...Così i carabinieri, in settimane di indagini, hanno ricostruito lo scenario dell'orrore: urla, castighi, ingiurie, minacce e. Per questo Ernestina Sacco, 57 anni, è stata sottoposta agli ...di Luigi Martino Assunta come organico Covid, una maestra di 57 anni della frazione Eremiti del comune di Futani, in servizio in una scuola dell’infanzia di Mondovì, nel Cuneese, in Piemonte, è stata ...La donna li induceva, con urla, ingiurie, minacce e percosse, in una "condizione di paura e di soggezione tali da rendere loro la frequenza delle lezioni intollerabile" ...