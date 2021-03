"Insulti, cattiveria infinita". Orrore contro Rosalinda Cannavò, la mossa estrema dell'ex GfVip: addio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rosalinda Cannavò, o Adua Del Vescovo (suo nome d'arte di fatto abbandonato durante il Grande Fratello Vip) lascia i social-network. Basta. E con un ultimo post salute la Rete. Strano, ma vero. Solo ieri - martedì 9 marzo - aveva detto di essere in guerra con Massimiliano Morra. “Mi ha querelata", ha raccontato. Ora, però, dopo il GfVip Rosalinda è stanca di ricevere Insulti. “Non è bello - tuona -. Finirà mai tutta questa cattiveria nei confronti miei, della mia famiglia e delle persone a cui tengo?". La sua vita dopo il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è ricominciata con Andrea Zenga, con cui è nata una profonda storia d'amore all'interno della casa di Cinecittà. Ma la Cannavò, che ha trascorso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021), o Adua Del Vescovo (suo nome d'arte di fatto abbandonato durante il Grande Fratello Vip) lascia i social-network. Basta. E con un ultimo post salute la Rete. Strano, ma vero. Solo ieri - martedì 9 marzo - aveva detto di essere in guerra con Massimiliano Morra. “Mi ha querelata", ha raccontato. Ora, però, dopo ilè stanca di ricevere. “Non è bello - tuona -. Finirà mai tutta questanei confronti miei,a mia famiglia ee persone a cui tengo?". La sua vita dopo il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è ricominciata con Andrea Zenga, con cui è nata una profonda storia d'amore all'internoa casa di Cinecittà. Ma la, che ha trascorso ...

kiarafaz1 : La cattiveria non ha limiti, 4 mesi fa non si indignava nessuno e c'è chi si è preso gli insulti peggiori sentendos… - mythyla__ : @infotommizorzi Questo profilo è da un po' che ci va giù pesante con gli insulti, inorridisco anche da quanta gente… - SOCIALnetbest : Alcune persone sul web riescono a tirare fuori tutta la loro cattiveria rimanendo nascosti dietro una tastiera. Lo… - EireenViolet : Suor FALSALINDA abbandona i social:'Minacce e cattiverie contro di me!Finirà mai tutta questa cattiveria nei confro… - AurelioElios55 : Capisco tutto, timori e paure, preoccupazioni e fantasmi, ma questo non ci può rendere peggiori di un Virus. Cattiv… -