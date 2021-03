Insegnante napoletana morta dopo vaccino AstraZeneca: l’autopsia rivela il motivo del decesso (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa prof di Napoli Annamaria Mantile, deceduta quattro giorni dopo la prima dose del vaccino anti covid, è stata stroncata da un infarto intestinale e non per conseguenze dell’iniezione. La notizia è stata riportata da ‘Il Mattino’ e spiega come dall’autopsia effettuata, è emerso che la causa della morte viene ricondotta a un infarto intestinale provocato a sua volta dal sequestro, nella parete addominale, di un’ansa del tratto digerente. Lo shock emorragico e arresto cardiocircolatorio le sono stati fatali. Il vomito accusato dalla professoressa e il dolore addominale erano appunto la conseguenza all’occlusione intestinale in atto. La famiglia della donna aveva sporto denuncia ai carabinieri, i quali avevano trasmesso l’informativa alla Procura di Napoli. La salma era stata dunque posta sotto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa prof di Napoli Annamaria Mantile, deceduta quattro giornila prima dose delanti covid, è stata stroncata da un infarto intestinale e non per conseguenze dell’iniezione. La notizia è stata riportata da ‘Il Mattino’ e spiega come daleffettuata, è emerso che la causa della morte viene ricondotta a un infarto intestinale provocato a sua volta dal sequestro, nella parete addominale, di un’ansa del tratto digerente. Lo shock emorragico e arresto cardiocircolatorio le sono stati fatali. Il vomito accusato dalla professoressa e il dolore addominale erano appunto la conseguenza all’occlusione intestinale in atto. La famiglia della donna aveva sporto denuncia ai carabinieri, i quali avevano trasmesso l’informativa alla Procura di Napoli. La salma era stata dunque posta sotto ...

