Inghilterra, Paura per Olsen: l’ex portiere della Roma rapinato da banditi con machete (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paura per Robin Olsen, il portiere svedese dell'Everton in prestito dalla Roma, rimasto vittima con la sua famiglia di una rapina da parte di banditi che, armati di machete, si sono introdotti nella sua abitazione. Il 31enne numero 1 della nazionale svedese ha vissuto momenti di terrore quando una banda di persone mascherate ha fatto irruzione nella sua casa, vicino ad Altrincham, Greater Manchester, rubando gioielli e un orologio di lusso.caption id="attachment 114303" align="alignnone" width="1200" Getty Images/captionNelle scorse settimane anche il tecnico Carlo Ancelotti è stato preso di mira dai delinquenti: due uomini hanno rubato una cassaforte dalla sua casa di Crosby, Merseyside. La cassaforte, che era stata aperta con la forza, è stata poi ritrovata ... Leggi su golssip (Di mercoledì 10 marzo 2021)per Robin, ilsvedese dell'Everton in prestito dalla, rimasto vittima con la sua famiglia di una rapina da parte diche, armati di, si sono introdotti nella sua abitazione. Il 31enne numero 1nazionale svedese ha vissuto momenti di terrore quando una banda di persone mascherate ha fatto irruzione nella sua casa, vicino ad Altrincham, Greater Manchester, rubando gioielli e un orologio di lusso.caption id="attachment 114303" align="alignnone" width="1200" Getty Images/captionNelle scorse settimane anche il tecnico Carlo Ancelotti è stato preso di mira dai delinquenti: due uomini hanno rubato una cassaforte dalla sua casa di Crosby, Merseyside. La cassaforte, che era stata aperta con la forza, è stata poi ritrovata ...

Advertising

flavxlou : RT @flavxlou: «E perché mi hai portato qua, se hai cosi paura?» «Perché questo è l'unico punto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e… - MarghareteTrevi : RT @Tempi_it: Milioni di bambini sono rientrati a scuola in Inghilterra: più della paura del contagio da Covid poté il bisogno ti tornare a… - eversinceloujs : RT @flavxlou: «E perché mi hai portato qua, se hai cosi paura?» «Perché questo è l'unico punto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e… - vodkabecca : RT @flavxlou: «E perché mi hai portato qua, se hai cosi paura?» «Perché questo è l'unico punto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e… - etventadv : RT @Tempi_it: Milioni di bambini sono rientrati a scuola in Inghilterra: più della paura del contagio da Covid poté il bisogno ti tornare a… -