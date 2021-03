Infortunio causato da terzi durante o fuori l’orario di lavoro e in itinere. Indicazioni per i DS dell’Usr Veneto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Azione di rivalsa spettante all’Amministrazione datrice di lavoro per Infortunio del proprio dipendente causato da terzi. Nota dell'Usr per il Veneto del 9 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) Azione di rivalsa spettante all’Amministrazione datrice diperdel proprio dipendenteda. Nota dell'Usr per ildel 9 marzo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Infortunio causato da terzi durante o fuori l’orario di lavoro e in itinere. Indicazioni per i DS dell’Usr Veneto - Carlotto86 : @Chiariello_CS Buonasera singor Chiariello, l’infortunio può essere stato ‘causato’ dal sovraccarico ‘naturale’ det… - Josse16068422 : L'infortunio di Demiral ( ricordo, mentre stava giocando divinamente bene), è stato un infortunio molto molto serio… - Romanito_21 : @juventibus Szczesny 7: Sul gol non può nulla ma salva il risultato grazie a 2/3 parate molto importanti. Quasi a p… - giadus1 : @_treacherous_13 Ah ok non lo sapevo, non sono riuscita a seguirla la partita, probabilmente può darsi che si, sia… -