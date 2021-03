Inflazione USA sotto controllo. Wall Street festeggia

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York dopo che il dato sull’ha smorzato i timori su una imminente eventuale impennata dei prezzi negli USA. Paure che i mercati hanno scontato nelle ultime sessioni a causa del forte rialzo, da inizio anno, dei tassi sui Treasuries. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra una plusvalenza dell’1,33%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 3.903 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,01%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,67%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori finanziario (+1,73%), materiali (+1,71%) e energia (+1,57%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+4,73%), Walgreens Boots Alliance (+3,81%), Goldman Sachs (+2,65%) e Wal-Mart (+2,37%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Apple, che ...

I principali indici azionari statunitensi si confermano in territorio positivo , in scia ai dati sull'. Alle 19.15 il Dow Jones era in progresso dell'1,36% a 32.264 punti. Alla stessa ora l'S&P500 guadagnava lo 0,73% a 3.904 punti. Più limitato il rialzo del Nasdaq (+0,19% a 13.099 punti). ...Draghi ha destato l'attenzione di chi ha un minimo di preparazione economica quando nel marzo 2020 ha dichiarato al Financial Times che non è questo il momento di guardare al livello del passivo di bi ...