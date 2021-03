In Sicilia accolta richiesta per i lavoratori del servizio rifiuti di inserimento nel piano vaccinale. Soddisfazione dell’Ugl Igiene Ambientale (Di mercoledì 10 marzo 2021) A seguito anche della richiesta dell’Ugl Federazione Igiene Ambientale della Sicilia ai Prefetti dell’isola e all’Assessore Sanità Regione Sicilia Ruggero Razza di inserimento dei lavoratori del settore Igiene Ambientale nel piano di vaccinazione ritenendoli parte del comparto della categoria servizi essenziali, giunge notizia dall’Assessorato Regione Siciliana della Salute che i lavoratori del servizio rifiuti dell’isola ... L'articolo UGL Sicilia. Leggi su uglsicilia (Di mercoledì 10 marzo 2021) A seguito anche dellaFederazionedellaai Prefetti dell’isola e all’Assessore Sanità RegioneRuggero Razza dideidel settoreneldi vaccinazione ritenendoli parte del comparto della categoria servizi essenziali, giunge notizia dall’Assessorato Regionena della Salute che ideldell’isola ... L'articolo UGL

UglCatania : In Si­ci­lia al via la vac­ci­na­zio­ne anti Co­vid-19 per i di­sa­bi­li gra­vis­si­mi, la sod­di­sfa­zio­ne del­la… - UglCatania : In Sicilia al via la vaccinazione anti Covid-19 per i disabili gravissimi, la soddisfazione della Ugl - Quotidiano… - UglCatania : Sicilia, al via la vaccinazione anti Covid-19 per i disabili gravissimi, la soddisfazione della Ugl. “Accolta nostr… - UglCatania : In Sicilia al via la vaccinazione anti Covid-19 per i disabili gravissimi, la soddisfazione della Ugl: 'Accolta nos… - UglCatania : In Sicilia al via la vaccinazione anti Covid-19 per i disabili gravissimi, la soddisfazione della Ugl. 'Accolta nos… -