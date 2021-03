In Piemonte situazione sempre più critica, l’allarme dei medici: «Subito in zona rossa. Assurdo decidere sui dati di 10 giorni fa» (Di mercoledì 10 marzo 2021) La possibilità che il Piemonte passi a breve dall’arancione rafforzato al rosso è sempre più concreta. Questa volta, a lanciare l’appello perché la Regione applichi misure più restrittive per contenere la diffusione del Coronavirus è il presidente dell’Ordine dei medici Guido Giustetto. «L’incidenza di persone positive in Piemonte, che al 7 marzo era di 277 ogni 100.000 abitanti, potrebbe raddoppiare entro le prossime due settimane a parità di condizioni», ha spiegato, chiedendo di istituire «immediatamente» la zona rossa su tutto il territorio. «È demenziale che il Governo assuma decisioni sulla base di rilevazioni risalenti a 10 giorni prima, utilizzando un sistema farraginoso che non tiene conto di tutti i dati già a disposizione e delle proiezioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) La possibilità che ilpassi a breve dall’arancione rafforzato al rosso èpiù concreta. Questa volta, a lanciare l’appello perché la Regione applichi misure più restrittive per contenere la diffusione del Coronavirus è il presidente dell’Ordine deiGuido Giustetto. «L’incidenza di persone positive in, che al 7 marzo era di 277 ogni 100.000 abitanti, potrebbe raddoppiare entro le prossime due settimane a parità di condizioni», ha spiegato, chiedendo di istituire «immediatamente» lasu tutto il territorio. «È demenziale che il Governo assuma decisioni sulla base di rilevazioni risalenti a 10prima, utilizzando un sistema farraginoso che non tiene conto di tutti igià a disposizione e delle proiezioni ...

