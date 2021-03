In lista senza averne diritto: scoperti 220 furbetti del vaccino (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano - Duecentoventi persone hanno tentato di farsi vaccinare contro il Coronavirus benché non rientrassero né tra le categorie professionali né nella fascia d'età alle quali è riservata questa fase ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano - Duecentoventi persone hanno tentato di farsi vaccinare contro il Coronavirus benché non rientrassero né tra le categorie professionali né nella fascia d'età alle quali è riservata questa fase ...

Advertising

Radio1Rai : “Un’ascoltatrice di @radiopopmilano ha ricevuto un link per mettersi in lista e ricevere il #vaccino a Milano senza… - MediasetTgcom24 : Milano, in lista senza averne diritto: individuati 220 'furbetti' del vaccino #Covid - Azione_it : 'Virginia Raggi ha presentato una lista di 159 progetti per Roma da finanziare con il #RecoveryFund. Interventi di… - Stefano33708355 : @marieta99044909 Il legislatore deve intervenire inserendo il vaccino nella lista dei DPI, senza i quali non puoi a… - MatteoGusberti : RT @MediasetTgcom24: Milano, in lista senza averne diritto: individuati 220 'furbetti' del vaccino #Covid -