In Italia la prima terapia genica per l’atrofia muscolare spinale è una realtà (Di mercoledì 10 marzo 2021) “La prima terapia genica per l’atrofia muscolare spinale è da oggi una realtà anche in Italia e rappresenta a una vera rivoluzione per tutta la nostra comunità”. Così Famiglie SMA, l’associazione che rappresenta le persone con SMA e le loro famiglie, accoglie la notizia dell’approvazione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Zolgensma – questo il nome commerciale del farmaco prodotto da Novartis – ha ricevuto oggi il via libera alla commercializzazione e sarà erogato gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale per i pazienti SMA di tipo 1 fino a 13,5 kg e pazienti pre-sintomatici con 2 copie del gene SMN2. In Italia nascono ogni anno circa 40-50 bambini con atrofia muscolare ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Laperè da oggi unaanche ine rappresenta a una vera rivoluzione per tutta la nostra comunità”. Così Famiglie SMA, l’associazione che rappresenta le persone con SMA e le loro famiglie, accoglie la notizia dell’approvazione da parte dell’Agenziana del Farmaco (Aifa). Zolgensma – questo il nome commerciale del farmaco prodotto da Novartis – ha ricevuto oggi il via libera alla commercializzazione e sarà erogato gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale per i pazienti SMA di tipo 1 fino a 13,5 kg e pazienti pre-sintomatici con 2 copie del gene SMN2. Innascono ogni anno circa 40-50 bambini con atrofia...

Advertising

AnnalisaChirico : Superati in Italia i 100mila morti Covid, e la seconda ondata ne ha prodotti oltre 64mila, il doppio della prima. L… - Agenzia_Ansa : 'Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produ… - Antonio_Tajani : A partire da giugno il vaccino russo #Sputnik verrà prodotto anche in Italia. @forza_italia è stata la prima a chie… - Romana40 : @felicedicorsa @vezio73 C'è l'abbiamo in agenda da anni ma alla fine veniamo in Italia e per comodità facciamo la S… - MaurizioTorchi2 : RT @scar15385: È imbarazzante prima dal lato professionale, poi da quello umano. La cosa che poi fa ridere è che pensano siano odiati perch… -