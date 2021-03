In Italia 36,8 dosi di vaccini nel secondo trimestre. J&J: 'Rispetteremo gli impegni con Bruxelles' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel periodo tra il 8 marzo e il 3 maggio saranno fornite all'Italia 6,5 mln di dosi, fa sapere una fonte di governo. Intanto parziale retromarcia della Johnson & Johnson dopo l'allarme sui ritardi ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel periodo tra il 8 marzo e il 3 maggio saranno fornite all'6,5 mln di, fa sapere una fonte di governo. Intanto parziale retromarcia della Johnson & Johnson dopo l'allarme sui ritardi ...

Advertising

TgLa7 : #Sputnik, '10 mln di dosi prodotte in Italia entro il 2021'. Camera commercio italo-russa: 'Roma potra' controllare processo' - Agenzia_Ansa : Il vaccino di J&J, che richiede una sola dose, dovrebbe essere approvato l'11 marzo dall'Ema. L'azienda si è impegn… - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - Italia_Notizie : «Può portare suo papà in 15 minuti?». Cosa succede quando avanzano dosi di vaccino (da usare in 6 ore) - AndreaSBiondo1 : RT @CarloRienzi: Dopo il caso delle 250mila dosi del #vaccino anti #COVID19 di #AstraZeneca prodotte nello stabilimento di Anagni e destina… -