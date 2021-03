In Emilia-Romagna il 60% dei posti di lavoro persi sono di donne (Di mercoledì 10 marzo 2021) BOLOGNA – La crisi legata alla pandemia pesa il doppio sulle spalle delle donne rispetto agli uomini. L’ennesima conferma arriva dal rapporto stilato dalla Regione Emilia-Romagna sull’impatto che l’emergenza Covid ha avuto sull’occupazione femminile nel 2020. Un focus, presentato oggi dall’assessore alle Pari opportunità, Barbara Lori, da cui risulta che “la maggiore contrazione occupazionale si sia verificata nel secondo trimestre (aprile-giugno 2020) ed è direttamente influenzata dal lockdown”. Il calo degli occupati riguarda soprattutto lavoratori a tempo determinato nel settore dei servizi, per la maggior parte donne. Nel secondo trimestre 2020 gli occupati in regione sono stimati in un milione e 988.000, cioè 68.000 in meno (-3,3%) rispetto allo stesso periodo del 2019 e 26.000 in meno rispetto al primo trimestre 2020. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) BOLOGNA – La crisi legata alla pandemia pesa il doppio sulle spalle delle donne rispetto agli uomini. L’ennesima conferma arriva dal rapporto stilato dalla Regione Emilia-Romagna sull’impatto che l’emergenza Covid ha avuto sull’occupazione femminile nel 2020. Un focus, presentato oggi dall’assessore alle Pari opportunità, Barbara Lori, da cui risulta che “la maggiore contrazione occupazionale si sia verificata nel secondo trimestre (aprile-giugno 2020) ed è direttamente influenzata dal lockdown”. Il calo degli occupati riguarda soprattutto lavoratori a tempo determinato nel settore dei servizi, per la maggior parte donne. Nel secondo trimestre 2020 gli occupati in regione sono stimati in un milione e 988.000, cioè 68.000 in meno (-3,3%) rispetto allo stesso periodo del 2019 e 26.000 in meno rispetto al primo trimestre 2020.

