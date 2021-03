In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Marzo: (Di giovedì 11 marzo 2021) Covid-19 – La terza ondata I vaccini ai politici-avvocati mentre gli anziani aspettano In Toscana molti over 80 non sanno ancora quando potranno vaccinarsi – a ieri la prima dose di Pfizer è stata somministrata solo a 43.000 anziani su un totale di 324.000 (poco più del 13%) –, ma per una settimana gli avvocati hanno potuto ricevere la prima dose di Astrazeneca e tra questi ci sono di Giacomo Salvini Pallanzani di Marco Travaglio Tra i “colleghi” affetti da incontinenza delle ghiandole salivari, aveva destato un estasiato stupore il Draghi che “fa la fila al supermercato”: segno che qualcuno lo sospettava di farsi largo tra gli avventori col machete fino alle casse. Ora la stessa ammirata meraviglia si effonde su Mattarella allo Spallanzani che, prima del vaccino “attende il L’intervista – Gino Strada “Ora serve un appello alle coscienze di tutti: Big Pharma e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Covid-19 – La terza ondata I vaccini ai politici-avvocati mentre gli anziani aspettano In Toscana molti over 80 non sanno ancora quando potranno vaccinarsi – a ieri la prima dose di Pfizer è stata somministrata solo a 43.000 anziani su un totale di 324.000 (poco più del 13%) –, ma per una settimana gli avvocati hanno potuto ricevere la prima dose di Astrazeneca e tra questi ci sono di Giacomo Salvini Pallanzani di Marco Travaglio Tra i “colleghi” affetti da incontinenza delle ghiandole salivari, aveva destato un estasiato stupore il Draghi che “fa la fila al supermercato”: segno che qualcuno lo sospettava di farsi largo tra gli avventori col machete fino alle casse. Ora la stessa ammirata meraviglia si effonde su Mattarella allo Spallanzani che, prima del vaccino “attende il L’intervista – Gino Strada “Ora serve un appello alle coscienze di tutti: Big Pharma e ...

