In comunità per rapina si impicca a 16 anni. Il biglietto: "Mamma, qui non ci volevo stare"

Il sedicenne che si è suicidato in comunità a Villa di Briano (Caserta) ha lasciato un biglietto alla madre: "Perdonami – ha scritto – non è colpa tua ma te lo avevo detto che in comunità non ci volevo stare". Il ragazzo era accusato di una rapina a Scafati e sospettato di un altro colpo a Pompei. Il corpo senza vita trovato in uno dei bagni. "Mamma, questo è per te, perdonami. Non è colpa tua, ma te lo avevo detto che in comunità non ci volevo stare". Sono le ultime parole che ha scritto prima di suicidarsi il 16enne di Boscoreale (Napoli) trovato senza vita in una ...

