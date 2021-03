Immobile vince la Scarpa d’Oro, il quadro familiare emoziona il web: dolcissimi (Di giovedì 11 marzo 2021) Ciro Immobile è riuscito nella straordinaria impresa di conquistare la Scarpa d’Oro. L’attaccante della Lazio è protagonista di una foto meravigliosa insieme alla sua famiglia: che belli La stagione 2019/20… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 11 marzo 2021) Ciroè riuscito nella straordinaria impresa di conquistare la. L’attaccante della Lazio è protagonista di una foto meravigliosa insieme alla sua famiglia: che belli La stagione 2019/20… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

ale18riva : Pazzesco che il mio centravanti stia alzando la Scarpa d'Oro oggi a Roma dopo una stagione con 36 goal in 38 partit… - Terzobinarioit : Ciro Immobile vince la Scarpa d'Oro: in Campidoglio suonerà Luigi Petruzzi - Edmonda87534370 : @cuoredialiante Si e anche gli psicofarmaci...si vince il pallone d oro senza vincere in Europa senza vincere in na… - calvanogiuseppe : Troppa poca #Lazio allo #JuventusStadium, #Juventus vince 3 a 1. #Correa migliore in campo, #Immobile non in giorna… - marconap75 : @FrancescoNasta_ Vai tu al suo posto ?? Sicuro che sei meglio della scarpa d’oro. Tutti bravi quando si vince subit… -