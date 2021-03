(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA - Ciropremiato con la Scarpa d'Oro . Un orgoglio per la Lazio, i suoi tifosi, ma soprattutto per ladell'attaccante biancoceleste. E il fratello Luigi , ai microfoni di Lazio ...

Advertising

sportli26181512 : Immobile celebrato dalla famiglia: “Sognava di diventare grande”: Ciro, alla premiazione per la Scarpa d’Oro, è sta… - sportli26181512 : Immobile riceve la Scarpa d'Oro: la diretta della cerimonia: In Campidoglio, il bomber della Lazio, celebrato con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile celebrato

ROMA - Ciropremiato con la Scarpa d'Oro . Un orgoglio per la Lazio, i suoi tifosi, ma soprattutto per la famiglia dell'attaccante biancoceleste. E il fratello Luigi , ai microfoni di Lazio Style Channel,...ROMA - Ciropronto alla grande festa: mercoledì in Campidoglio la consegna della Scarpa d'Oro 2020 . Il ... Una festa in suo onore capita proprio nell'attimo giusto:come il più grande,...Alle 12:00 il bomber della Lazio Ciro Immobile riceverà la Scarpa D'Oro 2020 alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi.Oggi pomeriggio a Ciro Immobile verrà finalmente consegnata la tanto attesa Scarpa d'Oro: ecco che cerimonia spetta al bomber della Lazio ...