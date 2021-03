Il Volo canta la sigla di Màkari, la nuova fiction Rai (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Volo canta la sigla di Màkari, la nuova fiction di Rai Uno ambientata a San Vito Lo Capo, in Sicilia. A comporre la canzone originale è stato Ignazio Boschetto, che ha raccontato la nascita del brano in conferenza stampa. Ha pensato alla sua Sicilia e l’ha raccontata attraverso le sue tradizioni. “Mi piace il connubio tra amore e genere narrativo giallo di questa fiction”, ha dichiarato Ignazio Boschetto. Una Sicilia raccontata da un 25enne, quella della sigla di Màkari, cantata da Il Volo. Màkari è un paesaggio molto caro a Boschetto che ha tanti amici a San Vito Lo Capo. In conferenza stampa ha spiegato di trascorrere proprio in quelle zone le sue vacanze estive. Una terra ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Illadi, ladi Rai Uno ambientata a San Vito Lo Capo, in Sicilia. A comporre la canzone originale è stato Ignazio Boschetto, che ha raccontato la nascita del brano in conferenza stampa. Ha pensato alla sua Sicilia e l’ha raccontata attraverso le sue tradizioni. “Mi piace il connubio tra amore e genere narrativo giallo di questa”, ha dichiarato Ignazio Boschetto. Una Sicilia raccontata da un 25enne, quella delladita da Ilè un paesaggio molto caro a Boschetto che ha tanti amici a San Vito Lo Capo. In conferenza stampa ha spiegato di trascorrere proprio in quelle zone le sue vacanze estive. Una terra ...

