Il vino al tempo dell’Antica Roma | una storia lunga e affascinante

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La coltivazione della vite affonda le sue radici nella cultura greca ed etrusca. Già intorno al V secolo a.C. la penisola Italica era una grande produttrice di: vennero piantati vigneti in cui si utilizzavano tecniche per conservare umidità e calore come i terrazzamenti per favorire lo sviluppo della vite, soprattutto in Campania da cui proveniva il Vinum Falernum, uno dei più famosi dell’epoca. Le tecniche e gli strumenti per vinificare, naturalmente, erano diversi da quelli odierni: i grappoli venivano raccolti con coltelli a forma di falce e portati tramite ceste nelle cantine, mentre la fermentazione non era controllata e pertanto il grado alcolico variava molto. Ini ovviavano a questo problema mescolando i vini meno alcolici con quelli più forti. Alfinito venivano spesso aggiunti estratti di erbe, miele, legni ...