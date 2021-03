Il vaccino Sputnik arriva in Italia ma è già polemica (Di mercoledì 10 marzo 2021) La camera di Commercio Italo – Russa ha annunciato che saremo il primo paese europeo a produrre le dosi Tra i vaccini che entrano nel mercato Italiano, arriva anche lo Sputik V il tanto discusso vaccino russo. Un ulteriore aiuto all’Unione Europea che sembra in difficoltà. Ieri, anche se poi in serata è arrivata una nota che smentiva, anche Johnson e Johnson ha spiegato di avere problemi di approvvigionamento. La stessa multinazionale ha poi chiarito: “200 mln di dosi del candidato vaccino Janssen COVID-19 entro il 2021, a partire dal secondo trimestre, in linea con gli accordi stabiliti con la Commissione europea”. Per quanto riguarda Sputnik, come spiega Ansa: “L’azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech ha firmato un accordo con il Russian Direct Investment Fund ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) La camera di Commercio Italo – Russa ha annunciato che saremo il primo paese europeo a produrre le dosi Tra i vaccini che entrano nel mercatono,anche lo Sputik V il tanto discussorusso. Un ulteriore aiuto all’Unione Europea che sembra in difficoltà. Ieri, anche se poi in serata èta una nota che smentiva, anche Johnson e Johnson ha spiegato di avere problemi di approvvigionamento. La stessa multinazionale ha poi chiarito: “200 mln di dosi del candidatoJanssen COVID-19 entro il 2021, a partire dal secondo trimestre, in linea con gli accordi stabiliti con la Commissione europea”. Per quanto riguarda, come spiega Ansa: “L’azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech ha firmato un accordo con il Russian Direct Investment Fund ...

