Il vaccino ai bambini? La mossa di Johnson & Johnson può aprire una nuova fase nella corsa all’immunità (ritardi permettendo) (Di mercoledì 10 marzo 2021) La casa farmaceutica Johnson & Johnson, balzata ieri alle cronache per i possibili ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino anti-Covid, sarebbe intenzionata a testare la sua formula anche su bambini, neonati e donne in gravidanza. Finora abbiamo visto che i produttori dei vaccini anti-Covid hanno preferito non andare al di sotto dei 16 anni di età nella verifica di efficacia e assenza di eventi avversi, questo perché la popolazione più a rischio di contrarre forme gravi di Covid-19 è composta prevalentemente da anziani e pazienti con patologie pregresse. Nondimeno, abbiamo visto come SARS-CoV-2 dilaghi velocemente attraverso asintomatici e presintomatici, tra cui possono esserci anche i più giovani. L’associazione emersa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) La casa farmaceutica, balzata ieri alle cronache per i possibilinelle consegne delle dosi dianti-Covid, sarebbe intenzionata a testare la sua formula anche su, neonati e donne in gravidanza. Finora abbiamo visto che i produttori dei vaccini anti-Covid hanno preferito non andare al di sotto dei 16 anni di etàverifica di efficacia e assenza di eventi avversi, questo perché la popolazione più a rischio di contrarre forme gravi di Covid-19 è composta prevalentemente da anziani e pazienti con patologie pregresse. Nondimeno, abbiamo visto come SARS-CoV-2 dilaghi velocemente attraverso asintomatici e presintomatici, tra cui possono esserci anche i più giovani. L’associazione emersa ...

Advertising

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - La7tv : #ottoemezzo L'accorato appello del prof. #Nava sui #vaccini: 'Diamo ai nostri bambini tanti farmaci con potenziali… - monika_mazurek : RT @ladyonorato: Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è morto… - LukyMe90 : RT @ladyonorato: Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è morto… - IlariaDS85 : RT @ladyonorato: Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è morto… -