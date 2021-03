Il turismo di domani | flessibile | green e … ispirato al Grand Tour

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La strada per uscire dal tunnel della pandemia è ancora lunga, ma i motori scalpitano. Dopo mesi di ansia e restrizioni, la voglia di svago non fa che aumentare: lo dimostrano i ristoranti pieni, a dispetto del rischio di contagio che, pur variando di zona in zona, non è affatto scongiurato. La previsione, da più parti, è la stessa: un rimbalzo dei consumi atteso a fine emergenza, ferme restando le incertezze su quando potrebbe scattare – e in che forma – la tanto attesa era “post pandemia”. L’euforia dei consumi potrebbe riguardare in particolar modo il segmento del lusso, anche nel mondo Travel, complici i risparmi e lo stop forzato degli acquisti. In attesa che fiocchino le prenotazioni e che il settore turistico nel suo complesso riprenda il volo, abbiamo chiesto a Massimo Vanzulli, founder di Erga, una previsione sul futuro del settore. La società di cui è fondatore ha ...