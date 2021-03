Il punto sulla B – Empoli bloccato, cade il Venezia, ok Monza e Salernitana (Di mercoledì 10 marzo 2021) Empoli costretto al pari dal Cittadella, vittorie per Monza e Salernitana, che scavalcano il Venezia, k.o. contro il Brescia: il punto sulla B È la sconfitta del Venezia la notizia più importante della 27ª giornata di Serie B. I lagunari di Paolo Zanetti, reduci da 8 risultati utili consecutivi, cadono in casa contro il Brescia dello spagnolo Pep Clotet, e scivolano in 4ª posizione. Il punto sulla B: in vetta si conferma l’Empoli di Dionisi, che nonostante il pareggio interno per 1-1 con il Cittadella di Venturato, conserva 3 lunghezze di vantaggio sul 2° posto, occupato ora dal Monza di Brocchi. I brianzoli hanno battuto 2-0 in casa il Pordenone e si rilanciano all’inseguimento dei toscani. Alle ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021)costretto al pari dal Cittadella, vittorie per, che scavalcano il, k.o. contro il Brescia: ilB È la sconfitta della notizia più importante della 27ª giornata di Serie B. I lagunari di Paolo Zanetti, reduci da 8 risultati utili consecutivi, cadono in casa contro il Brescia dello spagnolo Pep Clotet, e scivolano in 4ª posizione. IlB: in vetta si conferma l’di Dionisi, che nonostante il pareggio interno per 1-1 con il Cittadella di Venturato, conserva 3 lunghezze di vantaggio sul 2° posto, occupato ora daldi Brocchi. I brianzoli hanno battuto 2-0 in casa il Pordenone e si rilanciano all’inseguimento dei toscani. Alle ...

