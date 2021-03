Il Psg elimina il Barcellona (1-1) ai quarti anche il Liverpool (2-0) (Di giovedì 11 marzo 2021) Al Parco dei Principi segna Mbappè dal dischetto, pareggia subito Messi che poi si fa parare un rigore da Navas. Ai francesi basta e avanza l'1-4 dell'andata. Festa Reds: Salah e Manè stendono ancora il Lipsia Leggi su rainews (Di giovedì 11 marzo 2021) Al Parco dei Principi segna Mbappè dal dischetto, pareggia subito Messi che poi si fa parare un rigore da Navas. Ai francesi basta e avanza l'1-4 dell'andata. Festa Reds: Salah e Manè stendono ancora il Lipsia

AgoCannella : #PSGBarca 1-1 Psg ai quarti elimina Il Barcelona fuori agli ottavi Dopo tantissimi anni nè Ronaldo nè Messi ai quarti La fine di un ciclo - RSIsport : ? Il PSG pareggia 1-1 contro il Barcellona e approda ai quarti di finale di Champions League. Avanza anche il Liver… - HarrydoRodo : vambora psg elimina o messi pipoca - GDornanGlazier : @Juventina962 La lazio avrebbe perso lo stesso. L'atalanta te l'ho detta anche io. Ma l'anno scorso? Juventus sempr… - Marco43353130 : @sapobully4L777 No, in realtà non è così. Perché il primo anno di Ronaldo alla Juve, il Barcellona elimina il Lione… -