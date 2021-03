Il progetto che ha Mediaset su di me è bellissimo: rivela Tommaso Zorzi (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rivela quale sarà il suo futuro. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’influencer. Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del GF VipL’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, ha considerato il reality come un trampolino di lancio. In una lunga intervista concessa a a “Casa Chi”, l’influencer ha svelato cosa succederà nel suo futuro. “Sono arrivato al Grande Fratello nel momento in cui funzionavo, credo che la mia carta vincente sia stata questa. Tanti fanno un reality in un momento di calo o in un momento di rilancio, io ho fatto esattamente il contrario”. Infatti, la popolarità di Tommaso Zorzi stava crescendo molto grazie ai social. Per ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip,quale sarà il suo futuro. Scopriamo insieme cosa hato l’influencer.ha vinto la quinta edizione del GF VipL’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip,, ha considerato il reality come un trampolino di lancio. In una lunga intervista concessa a a “Casa Chi”, l’influencer ha svelato cosa succederà nel suo futuro. “Sono arrivato al Grande Fratello nel momento in cui funzionavo, credo che la mia carta vincente sia stata questa. Tanti fanno un reality in un momento di calo o in un momento di rilancio, io ho fatto esattamente il contrario”. Infatti, la popolarità distava crescendo molto grazie ai social. Per ...

