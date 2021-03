Il Principe Filippo è peggiorato? Un regalo sta facendo preoccupare i sudditi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un regalo inaspettato, ma che ha anche messo in allerta la stampa britannica, per la Regina Elisabetta. Ecco cosa è successo. Il regalo alla Regina Elisabetta I tabloid britannici si sono scatenati sul nuovo regalo ricevuto dalla Regina Elisabetta. La Sovrana ha infatti ricevuto due cuccioli di corgi, razza canina storicamente molto amata dalla casata dei Windsor. Un modo per rallegrare le giornate della 94enne Regina, ormai senza la compagnia di suo marito, il Principe Filippo di Edimburgo da diverse settimane. Il Principe, infatti, è ricoverato a causa di un’infezione a Londra, ma alcuni giorni fa è stato trasportato in un’altra clinica della capitale per alcuni accertamenti cardiaci. Ad ogni modo, secondo i tabloid, tale regalo dovrebbe preparare ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Uninaspettato, ma che ha anche messo in allerta la stampa britannica, per la Regina Elisabetta. Ecco cosa è successo. Ilalla Regina Elisabetta I tabloid britannici si sono scatenati sul nuovoricevuto dalla Regina Elisabetta. La Sovrana ha infatti ricevuto due cuccioli di corgi, razza canina storicamente molto amata dalla casata dei Windsor. Un modo per rallegrare le giornate della 94enne Regina, ormai senza la compagnia di suo marito, ildi Edimburgo da diverse settimane. Il, infatti, è ricoverato a causa di un’infezione a Londra, ma alcuni giorni fa è stato trasportato in un’altra clinica della capitale per alcuni accertamenti cardiaci. Ad ogni modo, secondo i tabloid, taledovrebbe preparare ...

