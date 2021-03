Il Porto elimina la Juve: le aperture dei giornali portoghesi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ampio spazio sulle prime pagine dei quotidiani Portoghesi all’impresa del Porto che, nonostante la sconfitta per 3-2 rimediata ieri sera all’Allianz Stadium e in virtù della vittoria per 2-1 conquistata all’andata, è riuscito ad approdare ai quarti di finale di Champions League, eliminando la Juventus di Ronaldo. “Record” celebra, giustamente, la squadra di Conceicao, capace di tener testa alla Juve nonostante l’inferiorità numerica, titolando: “Herois”. “Bravissimo!” recita, invece, il titolo della prima pagina di “A Bola“. Foto: Record L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ampio spazio sulle prime pagine dei quotidianighesi all’impresa delche, nonostante la sconfitta per 3-2 rimediata ieri sera all’Allianz Stadium e in virtù della vittoria per 2-1 conquistata all’andata, è riuscito ad approdare ai quarti di finale di Champions League,ndo lantus di Ronaldo. “Record” celebra, giustamente, la squadra di Conceicao, capace di tener testa allanonostante l’inferiorità numerica, titolando: “Herois”. “Bravissimo!” recita, invece, il titolo della prima pagina di “A Bola“. Foto: Record L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

