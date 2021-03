Il Pd si scatena contro Casalino per nascondere le faide interne Per l’ex portavoce di Conte tra i dem ci sono cancri da estirpare Poi si è scusato ma è montato un caso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sembra incredibile eppure c’è chi strumentalizza una frase pronunciata con eccessiva leggerezza da Roccoe da lui stesso immediatamente rettificata, per spostare l’attenzione dei problemi che stanno mettendo in crisi il Partito democratico e buttarla in caciara. È accaduto ieri quando il grillino, intervenendo alla trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai 1, si è lanciato in una spericolata critica ai dem affermando che “nel Pd cipersone straordinarie come Nicola Zingaretti e Dario Franceschini, ma cideiche vanno estirpati”. Parole che hanno sollevato un polverone nonostante, nella stessa diretta, aveva aggiustato il tiro. “Migiàin diretta per la mia frase che è stata oggettivamente infelice, soprattutto per ...