Il PD pensa ad Enrico Letta come segretario Orfini | “Dobbiamo dire basta all’alleanza con il M5S”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La tensione all’interno del Partito Democratico è piuttosto percepibile dopo la scelta di Nicola Zingaretti, che ha deciso di dimettersi dadel PD. Nelle ultime ore sembra che il nome più papabilesuccessore di Zingaretti sia quello di(che si è preso 48 ore per decidere, ndr), già presidente del Consiglio nel primo governo formatosi dopo le elezioni politiche del 2013 e successivamente “sostituito” da Matteo Renzi. Probabilmente una buona parte dei “Dem” vorrebbeproprio perchè rappresenterebbe uno sgarbo all’exed ex premier, artefice principale della caduta del governo “Conte bis” e della fine dell’alleanza progressista. I vertici del PD hanno ripetuto più volte che il progetto di saldatura ...

Advertising

stanzaselvaggia : Vorrei sapere preventivamente cosa ne pensa Enrico Letta di Barbara D’Urso. - Robbetta : RT @stanzaselvaggia: Vorrei sapere preventivamente cosa ne pensa Enrico Letta di Barbara D’Urso. - i_love_gossip__ : RT @stanzaselvaggia: Vorrei sapere preventivamente cosa ne pensa Enrico Letta di Barbara D’Urso. - nina_sili16 : RT @stanzaselvaggia: Vorrei sapere preventivamente cosa ne pensa Enrico Letta di Barbara D’Urso. - zpinningtop : RT @stanzaselvaggia: Vorrei sapere preventivamente cosa ne pensa Enrico Letta di Barbara D’Urso. -

Ultime Notizie dalla rete : pensa Enrico

OssolaNews.it

... e fra coloro che hanno commentato, in maniera decisamente pungente, anche Selvaggia Lucarelli , nota giornalista, ma anche opinionista: "Vorrei sapere preventivamente cosa neLetta di ...Quando siad un calciatore che ha portato il nome della Granda in Serie A e fra i professionisti, il primo pensiero, di solito, va a lui:Fantini . Il bomber nativo di Beinette è uno dei candidati ...SUSA – Susa Onda Radio: il programma di Maurizio Enrico “The In Crow” il mercoledì alle ore 17 e la domenica in replica alle 17,30. Dal lunedì al vener ...Dopo un 2020 davvero negativo, alla Ferrari sono convinti che la SF21 sarà una monoposto più competitiva. Ne è convinto in team principal Mattia Binotto. "Nasce dalla vettura dell'anno scorso, per mot ...