Il Paradiso delle Signore, Francesca Carrain a Tv Soap: “Anna Rossi è misteriosa, pian piano verranno fuori le sue sfaccettature” (Di mercoledì 10 marzo 2021) È arrivata a Milano per partecipare al matrimonio della cugina Gabriella (Ilaria Rossi), ma nel giro di poco tempo è diventata la nuova venere de Il Paradiso delle Signore. Parliamo di Anna Rossi, interpretata dalla new entry Francesca Carrain. Noi di Tv Soap abbiamo contattato l’attrice per rivolgerle qualche domanda sulla sua esperienza nella fiction daily di Rai 1. Ecco cosa ci ha detto. Il Paradiso delle Signore: TvSoap intervista Francesca Carrain (Anna Rossi) Ciao Francesca, benvenuta su Tv Soap. Il tuo personaggio, Anna Rossi, ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 10 marzo 2021) È arrivata a Milano per partecipare al matrimonio della cugina Gabriella (Ilaria), ma nel giro di poco tempo è diventata la nuova venere de Il. Parliamo di, interpretata dalla new entry. Noi di Tvabbiamo contattato l’attrice per rivolgerle qualche domanda sulla sua esperienza nella fiction daily di Rai 1. Ecco cosa ci ha detto. Il: Tvintervista) Ciao, benvenuta su Tv. Il tuo personaggio,, ...

Advertising

redazionetvsoap : #PDSdaily Abbiamo incontrato per voi l'attrice che interpreta la NUOVA VENERE de #IlParadisoDelleSignore!!! - Lilith0922 : L'effetto calmante delle voci di Harry e Lou sono qualcosa di boh lasciatemi in paradiso ad ascoltare gli angeli - accioxjames : @tommosmjle_ allora questa è la mia teoria: bisogna vivere un tot di vite in diversi universi (credo nella teoria d… - Giornaleditalia : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni mercoledì 10 marzo: Caffetteria in pericolo - denis_bacardi : RT @Italia: Faraglioni bianchi e mare blu, la spiaggia delle Due Sorelle nel @ParcoDelConero è un angolo di paradiso sulla costa marchigian… -