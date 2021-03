Il nuovo rapporto Aifa sulle reazioni avverse ai vaccini anti Covid-19 (Di mercoledì 10 marzo 2021) (foto: Vesna Harni/Pixabay)Ci sono reazioni avverse inaspettate nei confronti dei vaccini anti Covid-19? No, tutto sembra in linea con quanto ci si aspettava dai trial clinici, anche se la farmacovigilanza ovviamente continua. Si tratta dei risultato del secondo rapporto – aggiornato al 26 febbraio – pubblicato dll’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e dedicato vaccini che stiamo somministrando per contrastare la pandemia da nuovo coronavirus. In totale sono state registrate 30.015 reazioni avverse su 4.118.277 somministrazioni, circa 729 ogni 100mila dosi. Si tratta, ricordano da Aifa, di un tasso superiore a quello previsto solitamente per altre vaccinazioni come quella ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) (foto: Vesna Harni/Pixabay)Ci sonoinaspettate nei confronti dei-19? No, tutto sembra in linea con quanto ci si aspettava dai trial clinici, anche se la farmacovigilanza ovviamente continua. Si tratta dei risultato del secondo– aggiornato al 26 febbraio – pubblicato dll’Agenzia italiana del farmaco () e dedicatoche stiamo somministrando per contrastare la pandemia dacoronavirus. In totale sono state registrate 30.015su 4.118.277 somministrazioni, circa 729 ogni 100mila dosi. Si tratta, ricordano da, di un tasso superiore a quello previsto solitamente per altre vaccinazioni come quella ...

Advertising

fattoquotidiano : MOVIMENTO 5 STELLE Colloquio a Marina di Bibbona per l'ex premier e il fondatore del Movimento: si parla anche del… - ElianaBellezza : RT @MicheTiraboschi: Fresco di stampa il nuovo rapporto @ADAPTland sulla contrattazione collettiva in Italia. Tante le novità, a partire da… - EMassagli : RT @MicheTiraboschi: Fresco di stampa il nuovo rapporto @ADAPTland sulla contrattazione collettiva in Italia. Tante le novità, a partire da… - Caritas_Imola : Rapporto Caritas 2020: «Povertà? Siamo nella quiete prima della tempesta» - colombo_mat : RT @MicheTiraboschi: Fresco di stampa il nuovo rapporto @ADAPTland sulla contrattazione collettiva in Italia. Tante le novità, a partire da… -