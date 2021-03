Il nuovo catechismo secondo la Disney

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Quando ero un bambino e leggevo i fumetti di Topolino (li leggo ancora ogni tanto, magari rubandoli ai miei figli), non mi ero accorto di un dettaglio fondamentale: le città di Topolinia e Paperopoli erano prive di chiese e partiti. I fumettisti italiani avevano creato un mondo senza religioni e ideologie. I paperi e i topi, come era logico aspettarsi, erano fissi nella loro collocazione sociale ed etica; senza possibilità di riscatto o di movimento. Trattandosi di personaggi eterni e fuori dal tempo non potevano essere soggetti a vere punizioni o ricompense. Come Roger Rabbit nell’omonimo film, non potevano soffrire, ma solo rappresentare: nel mondo della pura apparenza non c’era spazio per i valori dell’esistenza umana e per la loro cornice ideologica. Non era un caso. I creativi volevano illustrare un mondo immaginario che potesse essere apprezzato da tutti, a prescindere dai loro ...