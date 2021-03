Il negazionista sardo travestito da pecora

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - È entrato in un market travestito da, senza mascherina, imitando il belato degli ovini con accenni a colpi di tosse per poi asciugarsi la bocca con un rotolo di carta igienica. Lo sbeffeggio a chi si preoccupa del contagio da Coronavirus è stato anche filmato e postato su Facebook. È successo a Sarroch, paese a circa 25 chilometri da Cagliari, dove il negazionista sardo è stato individuato e sanzionato. È un operaio di 35 anni del luogo che ora dovrà ora pagare una multa da 400 euro. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, l'uomo sarebbe anche entrato in alcuni negozi all'urlo di "sono positivo". L'operaio ieri è stato fermato dai carabinieri che lo hanno bloccato in un esercizio commerciale nel quale era entrato con indosso una mascherina FFP2 tagliata sul davanti.