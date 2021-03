Il mondo nuovo e le regole. Su Huffpost il podcast "Governare il futuro" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si chiamerà “Governare il futuro” il podcast quotidiano di Huffpost firmato da Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Tutte le mattine, nello spazio di circa 5 minuti, Scorza ragionerà su quei temi che stanno all’incrocio tra diritto e politica dell’innovazione. Qual è l’obiettivo di queste riflessioni? Con questa striscia voglio cercare di mettere un faro sull’impatto che le nuove tecnologie hanno sulla società. E soprattutto capire cosa bisogna mettere in campo per fare in modo che il processo di trasformazione innovativo-digitale vada avanti - perché tanto non è né giusto né possibile fermarlo - ma allo stesso tempo venga governato con regole, con decisioni puntuali e con l’educazione. Così da poter massimizzare gli effetti positivi e minimizzare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si chiamerà “il” ilquotidiano difirmato da Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Tutte le mattine, nello spazio di circa 5 minuti, Scorza ragionerà su quei temi che stanno all’incrocio tra diritto e politica dell’innovazione. Qual è l’obiettivo di queste riflessioni? Con questa striscia voglio cercare di mettere un faro sull’impatto che le nuove tecnologie hanno sulla società. E soprattutto capire cosa bisogna mettere in campo per fare in modo che il processo di trasformazione innovativo-digitale vada avanti - perché tanto non è né giusto né possibile fermarlo - ma allo stesso tempo venga governato con, con decisioni puntuali e con l’educazione. Così da poter massimizzare gli effetti positivi e minimizzare ...

RaiSport : ??? #Silipo nuovo ct del #Setterosa E' stato campione olimpico, del mondo e d'Europa col #Settebello ??… - ItalyMFA : Un nuovo strumento per raccontare un #Paese che non smette mai di fare cultura. Nasce oggi #italiana, il portale pe… - ItalyMFA : ?? Sta per cominciare la presentazione del nuovo portale #italiana dedicato alla cultura ???? nel mondo alla presenza… - noldorinion : 'gn in latino classico rappresentava due suoni distinti, ?? (o, più probabilmente, ?? molto velarizzata) ed ?? (sig-nu… - PeschiciAle : RT @DelpapaMax: Mattarello ha già firmato la Grazia? -