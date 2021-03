Il mondo della salute al tempo del digitale, torna l'appuntamento con Wired Health (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 2020 ha dimostrato una volta di più come le tecnologie digitali siano fondamentali per lo sviluppo della salute e dei Sistemi Sanitari. torna quindi per il 4° anno Wired Health, il 17 e 18 marzo 2021, l’evento di Wired dedicato a come il digitale stia trasformando il mondo della salute. L’evento sarà digitale con l'introduzione di un elemento di novità: sessioni di Q&A e di approfondimento, in stanze dedicate, con esperti del mondo dell’Healthcare e dell’innovazione. Proprio il confronto sarà il carattere distintivo dell’edizione 2021 di Wired Health e il tema sarà Proximity per indicare due aspetti fondamentali dell’innovazione ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 2020 ha dimostrato una volta di più come le tecnologie digitali siano fondamentali per lo sviluppoe dei Sistemi Sanitari.quindi per il 4° anno, il 17 e 18 marzo 2021, l’evento didedicato a come ilstia trasformando il. L’evento saràcon l'introduzione di un elemento di novità: sessioni di Q&A e di approfondimento, in stanze dedicate, con esperti deldell’care e dell’innovazione. Proprio il confronto sarà il carattere distintivo dell’edizione 2021 die il tema sarà Proximity per indicare due aspetti fondamentali dell’innovazione ...

