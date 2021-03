Il mito dell’immunità di gregge e l’uso politico dei vaccini

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Per valutare le scelte politiche, bisogna che abbiano perlomeno un obiettivo dichiarato. Quale sia l’obiettivo delle politiche di contrasto al Covid è sempre più difficile da capire. Appiattire la curva riducendo la pressione sul servizio sanitario nazionale? Zero Covid? Il raggiungimentodicon vaccinazioni complete? Abbattere o almeno prevenire i casi clinici più gravi immunizzando parzialmente? Da un anno ascoltiamo i politici dire che si deve ascoltare la scienza, ma quando il lessico della scienza entra nell’agone dell’opinione pubblica, ogni tanto porta non chiarezza ma confusione. Sappiamo che l’immunità acquisita naturalmente attraverso la guarigione dall’infezione o artificialmente via vaccinazione (o anticorpi trasferiti passivamente) è per definizione una condizione fisiologica individuale. Diventa immunità cosiddetta di ...