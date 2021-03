“Il mio cuore umano” di Nada, il libro sulla sua vita destinata al silenzio (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Il mio cuore umano” firmato Nada Malanima , la stessa che conosciamo semplicemente come “Nada“, la cantante. Quella ragazza che alla fine degli anni ’60 esordì a Sanremo portando sul palco un’energia travolgente. Un visetto pulito il suo, e una voce potente. Con forza e determinazione si è fatta spazio tra i tanti interpreti di allora, e con garbo è entrata nella vita di tanti giovani. Eppure la sua era una vita destinata al silenzio. Già, perché quel talento è venuto alla luce per esigenza. Così Nada scrive più che un autobiografia, un diario. Scorrendo le pagine de “Il mio cuore umano” ci si immerge in un’atmosfera antica, di un mondo che forse non c’è più, ma dove le difficoltà , le rinunce e le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Il mio” firmatoMalanima , la stessa che conosciamo semplicemente come ““, la cantante. Quella ragazza che alla fine degli anni ’60 esordì a Sanremo portando sul palco un’energia travolgente. Un visetto pulito il suo, e una voce potente. Con forza e determinazione si è fatta spazio tra i tanti interpreti di allora, e con garbo è entrata nelladi tanti giovani. Eppure la sua era unaal. Già, perché quel talento è venuto alla luce per esigenza. Cosìscrive più che un autobiografia, un diario. Scorrendo le pagine de “Il mio” ci si immerge in un’atmosfera antica, di un mondo che forse non c’è più, ma dove le difficoltà , le rinunce e le ...

