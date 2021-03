Il ministro Orlando istituisce il comitato per la valutazione del reddito di cittadinanza: sei componenti, la presidenza alla Saraceno (Di mercoledì 10 marzo 2021) La sociologa Chiara Saraceno avrà la presidenza. Accanto a lei ci saranno altri sei componenti, tra cui l’ideatore dell’Alleanza contro la povertà in Italia Cristiano Gori, il docente di Politica economica ed esperto di disuguaglianze Maurizio Franzini e il capo della direzione centrale Studi e Ricerche dell’Inps Daniele Checchi e la sociologa dell’ufficio Politiche sociali della Caritas italiana Nunzia De Capite. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando ha istituito il comitato scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza previsto già dal “decretone” che ha introdotto il sussidio anti povertà ma mai insediato. Avrà il compito di fare il punto sull’attuazione della misura dando indicazioni sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) La sociologa Chiaraavrà la. Accanto a lei ci saranno altri sei, tra cui l’ideatore dell’Alleanza contro la povertà in Italia Cristiano Gori, il docente di Politica economica ed esperto di disuguaglianze Maurizio Franzini e il capo della direzione centrale Studi e Ricerche dell’Inps Daniele Checchi e la sociologa dell’ufficio Politiche sociali della Caritas italiana Nunzia De Capite. Ildel Lavoro e delle politiche sociali Andreaha istituito ilscientifico per ladeldiprevisto già dal “decretone” che ha introdotto il sussidio anti povertà ma mai insediato. Avrà il compito di fare il punto sull’attuazione della misura dando indicazioni sulle ...

