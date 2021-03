Il ministero della Salute ha deciso: una sola dose di vaccino ha chi ha avuto il (Di mercoledì 10 marzo 2021) Covid ad almeno tre mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i sei mesi dalla stessa. Due ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Covid ad almeno tre mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i sei mesi dalla stessa. Due ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia supera i 100mila morti per Covid: 318 le vittime nelle ultime 24 ore. E sono 13.902 i test positiv… - Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si vaccinerà domani all'ospedale Spallanzani di Roma. Il capo del… - LuigiGiliberti2 : RT @micheleboldrin: Svariate ricerche simili puntano da tempo alle stesse conclusioni: le NPI anti-#COVID19 non devono essere estremi, intr… - AfinetAlberto : RT @LaNotiziaTweet: Siluro greco per #Draghi. Tweet choc di #Varoufakis: Dopo #McKinsey chiamerà la mafia a gestire il ministero della Gius… -