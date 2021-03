Il militare di 43 anni morto dopo il vaccino Covid: 'Nessuna correlazione accertata' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non ci sono evidenze di nessun tipo al momento che correlino il decesso di Stefano Paternò con il vaccino fatto in precedenza. L'inchiesta dovrà fare piena luce sulla tragica scomparsa. Era in ... Leggi su today (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non ci sono evidenze di nessun tipo al momento che correlino il decesso di Stefano Paternò con ilfatto in precedenza. L'inchiesta dovrà fare piena luce sulla tragica scomparsa. Era in ...

