“Il miglior risultato è stato un quarto di finale”. I commenti della stampa estera all’eliminazione della Juve (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’eliminazione agli ottavi di Champions League della Juventus per mano del Porto ha trovato, chiaramente, ampio spazio sui maggiori quotidiani sportivi europei. In Spagna, Marca, pone l’accento sui diversi risultati conseguiti da Ronaldo tra l’esperienza al Real Madrid e quella alla Juventus, al di là delle Coppe vinte, evidenziando come prima di vestire il bianconero, l’asso portoghese avesse raggiunto le semifinali per ben otto stagioni di fila . “Nelle tre stagioni in cui è stato alla Juventus -scrive Marca-, è stato molto lontano dalla lotta per il titolo. La Juve è stata eliminata ai quarti contro l’Ajax (2019) e agli ottavi contro Lione (2020) e Porto (2021). Cristiano è arrivato a Torino dopo un periodo di successo al Real Madrid con 8 ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’eliminazione agli ottavi di Champions Leaguentus per mano del Porto ha trovato, chiaramente, ampio spazio sui maggiori quotidiani sportivi europei. In Spagna, Marca, pone l’accento sui diversi risultati conseguiti da Ronaldo tra l’esperienza al Real Madrid e quella allantus, al di là delle Coppe vinte, evidenziando come prima di vestire il bianconero, l’asso portoghese avesse raggiunto le semifinali per ben otto stagioni di fila . “Nelle tre stagioni in cui èallantus -scrive Marca-, èmolto lontano dalla lotta per il titolo. Laè stata eliminata ai quarti contro l’Ajax (2019) e agli ottavi contro Lione (2020) e Porto (2021). Cristiano è arrivato a Torino dopo un periodo di successo al Real Madrid con 8 ...

