Il Metodo Catalanotti | l’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano fiction

Oltre 9 milioni di spettatori con uno share pari al 38 per cento. Questo il risultato monstre della messa in onda lunedì scorso de "Il Metodo Catalanotti" – il secondo con la doppia regia Sironi-Zingaretti -, tratto dal titolo omonimo del 2018 dello scrittore Andrea Camilleri, per ora l'ultimo episodio de Il Commissario Montalbano fiction, in attesa che "Il cuoco dell'Alcyon (2019)" possa essere messo in produzione, anche se segnali in questo senso per ora non ne vengono. l'ultimo romanzo "Riccardino (2020)" appare invero di difficile realizzazione per l'evanescenza della sua trama. Appena inizia la messa in onda si ha l'impressione che il Commissario Montalbano (Luca Zingaretti) appaia imbolsito dagli anni e questo ...

