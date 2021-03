Il Maracana cambia nome | sarà intitolato a Pelè Ma scoppia la polemica

Advertising

paocame79 : RT @GoalItalia: Il Maracanà cambia nome: sarà intitolato a Pelé ?????? - GoalItalia : Il Maracanà cambia nome: sarà intitolato a Pelé ?????? - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Il #Maracanà cambia nome: sarà intitolato a #Pelé. Ma non tutti sono d'accordo - sowmyasofia : Il Maracana’ cambia nome: sarà intitolato a Pele’ - periodicodaily : Il Maracana’ cambia nome: sarà intitolato a Pele’ #Maracanà #Pelè -

Ultime Notizie dalla rete : Maracana cambia

Rio de Janeiro , 10 marzo 2021 - Lo stadio Maracanà potrebbe presto non chiamarsi più così. Lo storico e leggendario impianto di Rio de Janeiro , che ha ospitato due finali dei Mondiali - nel 1950 e ...Il 're' degli stadi intitolato a 'O Rei' del calcio. Il Maracanà - salvo imprevisti politici dell'ultima ora - si chiamera' 'Pelè', unendo in un solo luogo di miti evocativi della storia dell'intero ...Lo storico impianto di Rio de Janeiro si chiamerà "Rei Pelè" in onore della leggenda brasiliana. Ma non tutti sono d'accordo ...Luna Rossa al nuovo round di regate veerdì 12. Nelle prime due ha fatto pari con i detentori della coppa America di vela.