Il Maracanà cambia nome: sarà intitolato a Pelè (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Maracanà cambia nome. Lo storico stadio brasiliano, scenario di due finali Mondiali, nel 1950 e nel 2014, sarà presto intitolato a Pelè. Per l’ufficialità manca solo la ratifica della legge appena approvata dal Parlamento dello Stato di Rio de Janeiro; dopo lo stadio prenderà il nome di “Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelè”. Foto: Express sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il. Lo storico stadio brasiliano, scenario di due finali Mondiali, nel 1950 e nel 2014,presto. Per l’ufficialità manca solo la ratifica della legge appena approvata dal Parlamento dello Stato di Rio de Janeiro; dopo lo stadio prenderà ildi “Edson Arantes do Nascimento – Rei”. Foto: Express sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

