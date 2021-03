Il lockdown all’Italiana | il peggiore del mondo e che non ha salvato neanche una vita

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Un anno fa il virus misterioso e il Paese bloccato. Un anno dopo il virus ancora misterioso e il Paese bloccato “per vaccinare meglio”. In che modo paralizzare tutto dalle Alpi a Capo Passero agevolerebbe le vaccinazioni, è materia di fede, altri Paesi vaccinano più e meglio di noi senza l’isteria da chiusure, in nessuna nazione europea vigono misure restrittive come in Italia, i cosiddettisono temporanei e mirati, l’obbligo di girare mascherati non c’è o è limitato a pochissimi luoghi considerati strategici, le scuole funzionano salvo periodi limitati, la circolazione è garantita. Un anno di paralisi, quattrocentocinquantamila attività morte, circa due milioni di persone in più alla fame, due governi e la medesima soluzione che non risolve niente: chiudere, chiudere tutto, chiudere senza termine. I virologi a tariffa propongono da due a quattro mesi, il CTS ...