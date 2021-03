Il Governatore ci va pesante e chiude tutto | firmata l’ordinanza

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L'ordinanza, la numero 7 del 2021, prevede che dall'11 marzo e fino al 21 marzo 2021, esclusa la fascia oraria 7.30-8-30, la "chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private". Nel contempo viene anche stabilito che "i soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso". Non si tratterà, ovviamente, di un "divieto di accesso", sopratper quanto riguarda piazze e lungomari: l'obiettivo è quello di evitare gli assembramenti, che negli ultimi tempi sono apparsi come senza controllo. Inoltre, dal 12 marzo e fino al 21 marzo 2021, sarà "vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alla ...

