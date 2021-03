“Il finale di Grey’s Anatomy 17 potrebbe essere il finale di serie”: Krista Vernoff lavora al grande addio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo rumors e teorie contrastanti in questi mesi, arriva la conferma che il finale di Grey’s Anatomy 17 potrebbe essere quello dell’intera serie: dopo 17 stagioni e 16 anni di programmazione su ABC, il medical drama più longevo di tutti i tempi è ormai vicino al capolinea, come accennato a più riprese dalla protagonista Ellen Pompeo. O perlomeno si lavora come se il grande addio fosse dietro l’angolo. A confermarlo è la showrunner Krista Vernoff, che in un’intervista a The Hollywood Reporter dice di avere intenzione di trovare una soluzione per il finale di Grey’s Anatomy 17, che potrà fungere da ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo rumors e teorie contrastanti in questi mesi, arriva la conferma che ildi17quello dell’intera: dopo 17 stagioni e 16 anni di programmazione su ABC, il medical drama più longevo di tutti i tempi è ormai vicino al capolinea, come accennato a più riprese dalla protagonista Ellen Pompeo. O perlomeno sicome se ilfosse dietro l’angolo. A confermarlo è la showrunner, che in un’intervista a The Hollywood Reporter dice di avere intenzione di trovare una soluzione per ildi17, che potrà fungere da ...

Advertising

sophietdiaries : io per grey’s non sono delusa, sono proprio incazzata lasciarci con il dubbio di un ipotetico finale lo prendo com… - cielodjpinto : no aiuto non sono pronta al finale di merda che spetterà a Grey’s - hometownglvry : RT @cinnamongiirI: Per me non può esistere un finale di Grey's Anatomy in cui non è presente IL personaggio, mi dispiace. Io mi do fuoco no… - stylesun__ : MA È POSSIBILE CHE OGNI FINALE DI STAGIONE DI GREY'S ANATOMY DEVE ESSERE UN FOTTUTO CASINO - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli la miglior SERIE TV di tutti i tempi tra: ?? 24 ?? GREY'S ANATOMY ?? SANDOKAN ?? SPARTACUS - GLI DEI DELL'… -

Ultime Notizie dalla rete : finale Grey’s «Un grattacielo sdraiato sul Naviglio». All’ex Richard-Ginori il campus con 50 imprese Corriere Milano