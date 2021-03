Il film sui Gucci: Lady Gaga e Adam Driver continuano le riprese in Valle d’Aosta (Di giovedì 11 marzo 2021) Girate le prime scene del film sulla vita di Gucci, lo scorso sabato pomeriggio in Valle d’Aosta. La neve in questi giorni ha reso più agevole il lavoro del regista Ridley Scott che ha scelto l’alta Valle della città valdostana Gressoney-La-Trinité per ambientare alcune scene invernali. Uno scenario imbiancato ideale per ricostruire la Svizzera Saint-Moritz. La produzione di The House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott che ripercorre la vicenda di Patrizia Reggiani interpretata da Lady Gaga, e del marito Maurizio Gucci impersonato da Adam Driver. L’ultima visita in italia per la diva di Los Angeles non è stata molto piacevole, infatti mentre lei era a Roma per ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 marzo 2021) Girate le prime scene delsulla vita di, lo scorso sabato pomeriggio in. La neve in questi giorni ha reso più agevole il lavoro del regista Ridley Scott che ha scelto l’altadella città valdostana Gressoney-La-Trinité per ambientare alcune scene invernali. Uno scenario imbiancato ideale per ricostruire la Svizzera Saint-Moritz. La produzione di The House of, ildiretto da Ridley Scott che ripercorre la vicenda di Patrizia Reggiani interpretata da, e del marito Maurizioimpersonato da. L’ultima visita in italia per la diva di Los Angeles non è stata molto piacevole, infatti mentre lei era a Roma per ...

