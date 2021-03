Il Cts propone i weekend rossi Si attende la decisione del Governo

Advertising

Mariann14387366 : RT @Bluefidel47: Il CTS propone parametri più restrittivi. Eccoli, i veri responsabili della rovina dell'Italia, non di quei ripetitori di… - ZiaCandida : RT @LaVeritaWeb: Ministero della Salute e Iss spingono per un altro lockdown nazionale, mentre circola l'ipotesi di blindare i fine settima… - Pietro36895199 : RT @LaVeritaWeb: Ministero della Salute e Iss spingono per un altro lockdown nazionale, mentre circola l'ipotesi di blindare i fine settima… - EmyRoyaleagle : RT @LaVeritaWeb: Ministero della Salute e Iss spingono per un altro lockdown nazionale, mentre circola l'ipotesi di blindare i fine settima… - Grandetornado2 : RT @LaVeritaWeb: Ministero della Salute e Iss spingono per un altro lockdown nazionale, mentre circola l'ipotesi di blindare i fine settima… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts propone

E quale luogo migliore per il confronto, se non il Parlamento? La ministra'ristabilire la ... per la prima volta bando agli scritti, così come ha chiesto ilche li ha considerati ...Ieri è arrivato il no delalla prova scritta causa Covid. Si lavora per portare in tempi brevi un decreto in Consiglio dei ministri in cui verranno forniti i dettagli della modalita' degli esami. ...L’aumento dei contagi, legato alle varianti del coronavirus, ha spinto l’esecutivo a chiedere un parere agli esperti del Cts. Cerchiamo di capire quando ... Dpcm dedicato alle zone rosse locali: la ...La curva dei contagi non accenna a calare, soprattutto in Lombardia, qualche novità potrebbe arrivare tra domani e dopo, ma pare tramontata la stagione dei Dpcm quotidiani. D’altra ...