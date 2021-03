"Il c***o più sodo". Prima di Sanremo, il dramma di Ghemon a telecamera nascosta: come lo rovina la fidanzata (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutti fermi. Ghemon, il cantante che abbiamo ammirato all'ultimo Festival di Sanremo, colleziona scarpe: ne ha più di 700 paia. Tutte sneaker, che hanno un valore di oltre 100mila euro. Guai a chi gliele tocca. Ma la sua fidanzata con la complicità de Le Iene ne combina una delle sue. Finge di volersi fare un intervento chirurgico dicendo: "Vorrei il sedere più sodo". Servono i soldi e, all'insaputa di Ghemon, mette all'asta le sue scarpe ad un prezzo stracciato. Il suo agente, complice, gli fa notare di aver visto su un sito diverse scarpe in vendita. Tutto farebbe pensare dalle foto ai dettagli di casa sua. La fidanzata alla fine confessa e Ghemon crolla. È disperato. Incredulo. Si sente in qualche modo tradito. Si mette alla ricerca delle scarpe ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutti fermi., il cantante che abbiamo ammirato all'ultimo Festival di, colleziona scarpe: ne ha più di 700 paia. Tutte sneaker, che hanno un valore di oltre 100mila euro. Guai a chi gliele tocca. Ma la suacon la complicità de Le Iene ne combina una delle sue. Finge di volersi fare un intervento chirurgico dicendo: "Vorrei il sedere più". Servono i soldi e, all'insaputa di, mette all'asta le sue scarpe ad un prezzo stracciato. Il suo agente, complice, gli fa notare di aver visto su un sito diverse scarpe in vendita. Tutto farebbe pensare dalle foto ai dettagli di casa sua. Laalla fine confessa ecrolla. È disperato. Incredulo. Si sente in qualche modo tradito. Si mette alla ricerca delle scarpe ...

Advertising

borghi_claudio : @RossanoZucca @samuelmagic1993 @Ussignur_ @Cartabellotta Visto che siamo fra i primi al mondo per morti in rapporto… - romeoagresti : I punti chiave della conferenza di #Pirlo pre #JuveLazio ?? Qualche speranza per #Arthur in vista del Porto c’è… - SanremoRai : “Non c’è più il punk Per dire quanto sei fuori O il rock per litigare Con i tuoi genitori” @lostatosociale -… - mittdolcino : @CarismayValor C'è una monarchia tutto sommato ancora simbolica E un'unione di popolo della Spagna intera contro il… - ikigaiseb : quanto mi manca perdermi in metro o in stazione in un altro paese, si c'è del panico lì per lì ma poi diventa una d… -

Ultime Notizie dalla rete : c***o più Nastri Doc, i vincitori ... oltre il pallone, la sua immagine, la sua vicenda umana e professionale e le sue emozioni più ... Alessandro, che ha avuto al suo fianco come co - regista Lorenzo D'amico De Carvalho, presenta il film ...

Varoufakis vs Draghi: "McKinsey come la mafia"/ "Organizzare così Recovery è triste" Dopo aver sperimentato Varoufakis &Co. al governo, i greci preferito avere come Primo ministro un ... " riguarda aspetti metodologici nella redazione del piano, aspetti più editoriali che di sostanza e ...

I Dieci Episodi Natalizi più belli nella Storia delle Serie TV Mad for Series ... oltre il pallone, la sua immagine, la sua vicenda umana e professionale e le sue emozioni... Alessandro, che ha avuto al suo fianco come- regista Lorenzo D'amico De Carvalho, presenta il film ...Dopo aver sperimentato Varoufakis &. al governo, i greci preferito avere come Primo ministro un ... " riguarda aspetti metodologici nella redazione del piano, aspettieditoriali che di sostanza e ...